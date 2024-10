Ralph Siegel hat den Prostatakrebs zum vierten Mal besiegt

Gute Nachrichten für Ralph Siegel (79): Der legendäre Komponist und Musikproduzent hat den Prostatakrebs erneut besiegt. Im Interview mit Bild freut er sich: "Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gratuliert. Mein PSA-Wert ist nach meiner Therapie von 14 runter auf 0. Ich danke dem lieben Gott und meinen Ärzten, dass sie das hinbekommen haben." Auch die Metastasen im Brustwirbelbereich habe man mittlerweile im Griff.

Vor wenigen Monaten erhielt Ralph zum vierten Mal die Diagnose Prostatakrebs. Zusätzlich zu den Bestrahlungen nahm der Münchner das neue Medikament Nubeqa ein. Trotz der positiven Nachricht kann Ralph künftigen Arztbesuchen jedoch nicht entkommen. "Natürlich muss ich weiter Tabletten nehmen und mich unter ärztlicher Kontrolle halten", erklärt der Vater von Giulia Siegel, aber er betont: "Die schlimmste Gefahr ist erst einmal gebannt! Und das macht mich gerade sehr glücklich."

Zum Glück kann Ralph sich auch in schweren Zeiten auf seine Ehefrau Laura Käfer verlassen. In einem früheren Interview mit der Boulevardzeitung zeigte sich die Musikmanagerin optimistisch: "Ralph ist so ein Kämpfer! Wir stehen das zusammen durch, und ich bin überzeugt, dass er den Krebs auch zum vierten Mal besiegen wird."

Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

Getty Images Laura Käfer und Ralph Siegel im November 2018

