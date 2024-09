Lisa Marie Presley starb laut Tochter an gebrochenem Herzen

Mit großem Kummer musste Riley Keough (35) im vergangenen Jahr Abschied von ihrer Mutter Lisa Marie Presley (✝54) nehmen. Die Tochter der Rock-'n'-Roll-Legende Elvis Presley (✝42) verstarb im Januar 2023 an den Folgen eines Dünndarmverschlusses. Etwa drei Jahre zuvor hatte sich Lisa Maries Sohn Benjamin Keough das Leben genommen. In einem aktuellen Interview mit People gab Riley nun preis, dass Lisa Marie den Tod ihres Sohnes nie ganz überwinden konnte. "Meine Mutter starb physisch an den Folgen ihrer Operation, aber wir wissen alle, dass sie an einem gebrochenen Herzen gestorben ist", erklärte die Schauspielerin.

Neben Riley hinterließ die "Forgiving"-Interpretin mit den Zwillingsschwestern Harper (15) und Finley (15) noch zwei weitere Töchter. "Meine Mutter versuchte ihr Bestes, um nach Bens Tod Kraft für mich und meine jüngeren Schwestern zu finden", erinnerte sich die "Logan Lucky"-Darstellerin und fügte hinzu: "Aber wir wussten, wie sehr sie litt." Die Tragödie ist auch Teil von Lisa Maries Memoiren, die am 8. Oktober veröffentlicht werden. Nach dem Tod ihrer Mutter hat Riley das Buch zu Ende geschrieben, was "unglaublich schwierig" gewesen sei, wie sie in dem Gespräch gestand. Nichtsdestotrotz hoffe sie, dass die Verletzlichkeit den Lesern dabei helfen wird, eine persönliche Bindung zu dem Buch aufzubauen.

In einem Essay aus dem Jahr 2022, das dem Magazin vorliegt, betonte Lisa Marie selbst, dass die Trauer über Benjamins Tod nie aufhöre. Sie habe verstanden, dass manchmal auch die Zeit nicht dabei helfen könne, den Schmerz über einen Verlust zu lindern. "Mein Leben und das meiner drei Töchter, so wie wir es kannten, wurde durch seinen Tod völlig durcheinandergebracht und zerstört", schrieb sie weiter.

Anzeige Anzeige

Sipa Press / Actionpress Lisa Marie Presley mit ihren Kindern Riley, Finley und Harper

Anzeige Anzeige

Instagram / rileykeough Lisa Marie Presleys Kinder Riley und Benjamin Keough