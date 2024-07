Bereut "Sister Wives"-Star Meri die Ehe mit Ex Kody Brown?

Im Januar 2023 gab Kody Brown (55) bekannt, dass eine weitere seiner polygamen Ehen gescheitert war: Er und Meri (53) hatten nach 32 gemeinsamen Jahren beschlossen, getrennte Wege zu gehen. In einer Folge des "The Sarah Fraser Show"-Podcasts verrät die Sister Wives-Bekanntheit jetzt, ob sie das Gefühl hat, mit ihrem Ex-Mann Zeit verschwendet zu haben. "Ich bin da manchmal etwas zwiegespalten. Wenn ich eher negativ gestimmt bin, [...] dann denke ich: 'Verdammt noch mal. Warum konnten wir das nicht schon vor langer Zeit herausfinden?'", gibt sie zu.

Die 53-Jährige überlege manchmal, ob die Partnersuche in ihren 40ern vielleicht einfacher gewesen wäre als in den 50ern und ob sie die Ehe daher früher beenden hätte sollen. "Und dann denke ich mir: 'Moment mal. Was habe ich durch diesen Prozess gelernt?'", führt Meri weiter aus und ergänzt: "Ich bereue es nicht, wo ich jetzt bin und wann ich gegangen bin." Vielmehr hätte sie es vermutlich bereut, sich zu früh von Kody getrennt zu haben: "Ich hätte mich immer gefragt: 'Vielleicht hätte es eine Chance gegeben.'"

Wenige Monate nach dem Beziehungsende mit dem 55-Jährigen fand Meri sogar eine neue Liebe. Jedoch war diese nicht für die Ewigkeit bestimmt – das Paar trennte sich vergangenen Februar. "Letzte Woche hatten Amos und ich eine Reihe von Diskussionen und wir haben beschlossen, uns nicht mehr zu treffen. Wir waren uns einfach einig, dass es keine langfristige Sache sein würde", erklärte sie in einem Instagram-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Amos und Meri Brown

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie denkt ihr über Meris Einstellung zu der Ehe mit Kody? Ich kann ihren Zwiespalt verstehen. Nach so einer langen Zeit ist es schwer, nicht darüber nachzudenken. Ich finde, sie sollte nur noch nach vorne schauen und die Vergangenheit ruhen lassen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de