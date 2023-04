Schon wieder: "Teen Mom"-Star Ryan Edwards festgenommen!

Die Negativschlagzeilen um Ryan Edwards hören wohl noch nicht auf. Schon seit einigen Jahren sorgt der einstige Teen Mom-Star immer wieder für Trubel: Er saß unter anderem schon wegen Drogenbesitzes hinter Gittern. Zuletzt reichte seine Frau Mackenzie die Scheidung ein und klagte ihn auch wegen Belästigung an. Infolgedessen durfte er sich der 26-Jährigen nicht mehr nähern. Dagegen hat Ryan jetzt offenbar verstoßen!

Wie The Sun erfahren haben will, soll der 35-Jährigen vor wenigen Tagen von der Chattanooga State Polizei in Gewahrsam genommen worden sein. Er soll seine Noch-Frau "belästigt" und so gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen haben. Was genau bei dem angeblichen Vorfall passierte, steht aber noch nicht fest – weder Mackenzie noch der Beschuldigte äußerten sich bisher dazu.

Im März ließ sich Ryan mit einem Gericht auf einen Deal ein und gab deshalb zu, dass er seine Ex-Partnerin in der Vergangenheit belästigt hatte. Seine Strafmaßnahmen umfassten unter anderem das Tragen eines GPS-Geräts. Laut Us Weekly habe sich der TV-Star zudem auch in eine Reha begeben müssen.

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Mackenzie und Ryan Edwards im August 2020

Anzeige

Instagram / mackedwards95 Ryan Edwards, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de