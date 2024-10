"The Voice"-Juroren drücken Giovanni Zarrella fiese Sprüche

Giovanni Zarrella (46) fängt sich bei The Voice of Germany ein paar böse Sprüche ein – dabei ist der Moderator in der Show nicht mal anwesend. Als eine Kandidatin in einem Nebensatz erwähnt, sie arbeite beim ZDF hinter den Kulissen der Giovanni Zarrella Show, nehmen sich die Juroren das zum Anlass, um über ihren ehemaligen Kollegen herzuziehen. Mark Forster (41) stichelt prompt: "Riecht ein bisschen nach billigem Parfüm." Yvonne Catterfeld (44) fügt hinzu: "Der saß sogar auf deinem Stuhl. Vielleicht sind noch Pizza-Reste da?"

Die bissigen Kommentare sollen bei dem Ex-Bro'Sis-Star gar nicht gut angekommen sein. Wie Bild berichtet, habe Giovanni die Sprüche als unpassend und verletzend wahrgenommen. Äußern möchte er sich zu dem Vorfall jedoch nicht. Auch bei Sat.1, dem Sender der Show, sollen die Äußerungen der Juroren nach der Ausstrahlung noch für Diskussionen gesorgt haben.

2023 war Giovanni als Juror in der 13. Staffel "The Voice of Germany" zu sehen. Im April dieses Jahres gab der Deutsch-Italiener jedoch bekannt, nicht für eine weitere Staffel zurückkehren zu wollen – er werde sich stattdessen auf andere Projekte konzentrieren. Dazu gehört unter anderem die erfolgreiche "Giovanni Zarrella Show", mit der er vor wenigen Tagen das dritte Jubiläum feierte.

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Kamrad und Samu Haber bei "The Voice of Germany"

Getty Images Giovanni Zarrella, Sänger

