Udo Walz' (†) Witwer verkauft seine Berliner Millionen-Villa

Carsten Thamm-Walz, der Witwer des verstorbenen Star-Friseurs Udo Walz (✝76), hat entschieden, ihre gemeinsame Villa in Berlin-Schmargendorf zu verkaufen. Vier Jahre nach dem Tod des berühmten Star-Coiffeurs steht die luxuriöse Residenz mit sechs Zimmern, einem Garten und einer großzügigen Dachterrasse für 3.495.000 Euro zum Verkauf, wie Bild nun berichtet. Das Haus, bekannt als "Maison Colline", bietet auf 337 Quadratmetern Wohnfläche eine exklusive Wellnessoase mit Sauna, Entspannungsbereich und Pool. Bereits vor drei Jahren hatte Carsten den Nachlass von Walz versteigern lassen.

Die Stücke aus dem Nachlass, darunter moderne Kunst und antike Biedermeier-Möbel, wurden laut Bericht des Newsportals im Jahr 2021 für über 100.000 Euro versteigert. "Ich muss mich ein bisschen befreien und durchatmen", erklärte Carsten damals seine Entscheidung, die wertvollen Sammlerstücke unter den Hammer zu bringen. Ein Teil der Erlöse wurde an das Berliner Kinderhospiz Sonnenhof gespendet. Der Verkauf der gesammelten Werke und jetzt der Villa scheint für den Witwer des Star-Friseurs ein notwendiger Schritt, um loszulassen und sich von der ständigen Erinnerung an seinen langjährigen Partner zu befreien. Auf Anfrage wollte er sich jedoch nicht weiter zum Verkauf der Villa äußern.

Udo starb im Jahr 2020, inmitten der Coronapandemie, vollkommen überraschend an einem Diabetes-Schock. Zu dem Zeitpunkt waren er und Carsten seit 27 Jahren ein Herz und eine Seele – und seit 2008 sogar miteinander verheiratet. Nach Udos Tod ging das Anwesen im Berliner Westen in den Besitz seines Ehemannes über. Mit dem Verkauf des Hauses, in dem das Paar viele Jahre zusammen wohnte, beginnt für Carsten ein neues Kapitel. Wie Bild behauptet, sei er mittlerweile sogar wieder neu vergeben.

Getty Images Carsten Thamm-Walz mit Udo Walz, Starfriseur

Francesco Gulatto/ActionPress Udo Walz bei den Bunte Beauty Days 2017 in München

