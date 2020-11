Udo Walz (✝76) wird nun auf besondere Weise gedacht. Vor knapp einer Woche machte die erschütternde Meldung die Runde, dass der Starfriseur gestorben ist. Er sei friedlich eingeschlafen, nachdem er zuvor einen Diabetesschock erlitten und anschließend für 14 Tage im Koma gelegen hatte. Im Netz zollten dem Berliner bereits viele Promis wie Sylvie Meis (42) und Sophia Thomalla (31) Tribut. Auch in seinem eigenen Salon soll weiterhin an ihn erinnert werden – mit einer Art Gedenkecke.

Julian F.M. Stoeckel (33) teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto davon. Wie der Reality-TV-Darsteller erklärt, ist diese Gedenk an einem "ganz berühmten" Platz in Udos Friseurladen zu finden. Es sei der Ort, an dem der Haarstylist "immer saß, begrüßte, hofierte, logierte, Befehle gab, Champagner bestellte und sein ihm so eigenes und berühmtes Charisma ausstrahlte." Dieser besondere Teil des Salons wird nun von einem Kondolenzbuch und lauter bunten Blumensträußen geschmückt.

Es ist nicht der erste Social-Media-Beitrag, den das TV-Gesicht dem Verstorbenen widmet. Bereist vor einigen Tagen bekundete Julian seine Trauer über Udos Tod. Er schrieb: "Ohne Schnörkel möchte ich Danke sagen, für Dutzende Begegnungen, zahlreiche Gläser Champagner, wahnsinnig viel Spaß und vieles mehr!"

Getty Images Udo Walz, Star-Friseur

Instagram / julianfmstoeckel Julian F.M. Stoeckel in Berlin im November 2020

Instagram / julianfmstoeckel Udo Walz und Julian F.M. Stoeckel in Berlin

