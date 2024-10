Anne Menden steht seit 20 Jahren für GZSZ vor der Kamera

Anne Menden (39) feiert ihr 20-jähriges Jubiläum bei GZSZ. Seit dem 5. Oktober 2004 verkörpert die sympathische Schauspielerin die Rolle der Emily Höfer in der beliebten Daily. Ihr erster Drehtag fiel dabei auf ihren eigenen 19. Geburtstag – ein doppelter Grund zur Freude für Anne. Von Anfang an stand sie gemeinsam mit Jörn Schlönvoigt (38) vor der Kamera, der in der Serie ihren Zwillingsbruder Philip spielt. Doch nicht nur beruflich sind die beiden nach 20 gemeinsamen Jahren vor der Kamera unzertrennlich. "Eigentlich sind wir wie echte Zwillinge", erklärt Jörn gegenüber RTL.

Emily und Philipp sind nach so langer Zeit aus der Serie nicht mehr wegzudenken. Doch wie lange dürfen sich die Fans noch an den Zwillingen bei "GZSZ" erfreuen? Annes Antwort dürfte die Gemüter beruhigen. "Es ist grundsätzlich schwierig, also für mich, sich ein Leben ohne diese Serie vorzustellen", erklärt die 39-Jährige im Gespräch mit dem Sender.

Auch privat könnte es für Anne derzeit wohl nicht besser laufen: Die TV-Persönlichkeit und der Bachelorette-Kandidat Gustav Masurek (35) scheinen ein Paar zu sein. Vor wenigen Tagen veröffentlichte Anne einen niedlichen Schnappschuss auf Instagram, der sie mit dem Reality-TV-Darsteller vor dem Eiffelturm zeigt. In der Bildunterschrift bedankte sie sich für ihre zahlreichen Geburtstagsglückwünsche. Besonders der letzte Satz spricht dabei Bände: "Ach und bevor ich es vergesse… Danke, Babe, dass du in meinem Leben bist."

Instagram / annemenden Jörn Schlönvoigt und Anne Menden, 2022

Instagram / gustavma4 Anne Menden und Gustav Masurek

