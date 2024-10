Ciara wusste sofort, dass Russell Wilson "der Richtige" ist

Die amerikanische Hip-Hop- und R&B-Sängerin Ciara (38) hat in der "Kelly Clarkson Show" über ihr erstes Date mit Russell Wilson (35) gesprochen und verraten, dass sie sofort wusste, dass er der Richtige ist. Die "Goodies"-Sängerin meinte in der Sendung: "Wenn man es weiß, weiß man es." Sie erzählte, dass sie und Russell bei ihrem ersten Treffen so vertieft in ihre Unterhaltung gewesen seien, dass sie sogar vergessen hätten, zu essen.

Nach dem Date sagte Russell zu seinem Freund im Aufzug: "Sie ist die Eine." Ciara empfand genau das Gleiche. Sie rief ihre beste Freundin Yolie an und schwärmte: "Ich will nichts beschreien, aber ich glaube..." Yolie fragte: "Er ist der Richtige?" und Ciara bestätigte: "Ja." Kurz darauf stellte sie Russell ihrem Vater Carlton Harris und ihrem Sohn Future Zahir Wilburn (10) vor, den sie aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future hat.

Ciara und Russell heirateten am 6. Juli 2016 und haben drei gemeinsame Kinder: Die Töchter Amora Princess und Sienna Princess sowie den Sohn Win Harrison. Ciara schwärmte weiter von Russell und betont, wie engagiert er als Vater sei: "Er geht zu den Elternabenden, kümmert sich um jedes Detail und sorgt dafür, dass Sport und Gymnastik geplant sind." Sie fügte hinzu, dass er seit dem ersten Tag bereit war, sich voll und ganz in die Familie einzubringen. Und das ist offensichtlich bis heute so geblieben.

Instagram / dangerusswilson Russell Wilson und Ciara

Instagram / dangerusswilson Ciara und Russell Wilson mit ihren vier Kindern

