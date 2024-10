Die Fans sind sprachlos über fatale "Die Verräter"-Patzer

Direkt in der ersten Folge der Halloween-Ausgabe von Die Verräter – Vertraue Niemandem! ging es drunter und drüber. So lernten sich nicht nur die Kandidaten kennen und testeten bereits aus, wer nichts für sich behalten kann – doch es mussten auch schon Promis gehen. Darunter sogar ein Verräter! Neben Oana Nechiti (36) und Marina Hoermanseder wählte Moderatorin Sonja Zietlow (56) auch Gerda Lewis (31) als Verräterin aus. Blöd nur, dass diese direkt scheiterte. Als sie Helge Mark ein Schutzschild gibt, spricht sie anschließend vor den anderen darüber und entlarvt sich somit selbst. "Also ist schon dämlich, dass man wissen will, wer das Schild hat, dann wissen es die Verräter auch, das ist ja dumm", meckerte ein Fan auf Instagram.

Viele andere sind fassungslos darüber, wie fatal die Fehler bereits in der ersten Folge sind. "So schade, mit Gerda, aber war klar. Fehler Nummer eins ganz zu Beginn mit ihrer Aussage, dass sie noch jemanden wählen müssen. Fehler Nummer zwei, das Schild nicht zu behalten" oder "Gerda hat einfach von Anfang an schlecht gespielt. Dafür, dass sie gerne solche Spiele macht, hat sie das echt blöd angestellt. Schade, hätte sie gerne länger gesehen", beschweren sich zwei weitere User. Somit hat sich ein Verräter bereits verraten – das geht ja schon mal gut los...

Ende August war bekannt geworden, dass "Die Verräter" in die zweite Runde geht. Bereits Staffel eins kam bei den Fans extrem gut an. Vergangenes Jahr kämpften Stars wie Schauspielerin Susan Sideropoulos (43) oder Ex-Handballstar Pascal Hens (44) um den Sieg. Letztlich siegten Vincent Gross (28) und Anna-Carina Woitschack (31).

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Gerda Lewis, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige