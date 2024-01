Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro sind nicht mehr zusammen!

Zwischen ihnen ist alles aus und vorbei! In der vergangenen Staffel von Die Bachelorette suchte Jennifer Saro nach ihrem Traummann. In Fynn Lukas Kunz (26) schien die Influencerin diesen eigentlich auch gefunden zu haben. Im Finale gab die Mutter eines Sohnes ihrem Auserwählten die letzte Rose. Zwischenzeitlich lebten die beiden sogar zusammen. Doch nun folgt der Schock: Jenny und Fynn sind kein Liebespaar mehr!

In ihrer Instagram-Story gesteht Jennifer ihren Fans nun die News. "Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander." Die beiden hätten es miteinander versucht, aber es habe einfach nicht gepasst zwischen ihnen. "Wenn man so unterschiedlich ist in so grundlegenenden Dingen, dann muss man sich das einfach eingestehen", erklärt Jennifer weiter. Zwischen ihnen sei aber nichts vorgefallen und es fließe kein böses Blut.

Auch Fynn meldete sich zu der Trennung bereits zu Wort: "Ich habe zwei wunderbare Menschen kennengelernt, mit denen ich in den letzten Monaten so viel erlebt habe [..] Dafür bin ich einfach nur dankbar." Er wünsche Jenny nur das Beste. Der Beau wolle sich nun erst mal auf sich konzentrieren.

Instagram / fynnlukaskunz Fynn Lukas Kunz mit Jennifer Saro, Bachelorette-Paar 2023

Instagram / jennifer.saro Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro im September 2023 in Berlin

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, TV-Persönlichkeiten

