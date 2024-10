"Geilste Zeit": Influencerin Sophia Thiel ist total verliebt

Sophia Thiel hat offenbar eine neue Liebe gefunden. In einer Instagram-Fragerunde verrät die Fitness-Influencerin, dass sie gerade die "geilste Zeit" ihres Lebens hätte. Ein zusätzlich von ihr gepostetes Foto zeigt sie auf einer Bootstour in Berlin, wobei sie die Hand eines unbekannten Mannes hält. Zudem schmiegt sich die 29-Jährige an ihren Begleiter und schaut ihm anscheinend tief in die Augen. Um wen es sich bei dem mysteriösen Mann an ihrer Seite handelt, behält die Ex Let's Dance-Kandidatin aber erst einmal für sich.

In ihrem Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" plaudert Sophia (29) weitere Details aus. "Ich habe gerade jemanden kennengelernt, und ich bin sehr, sehr gespannt", gesteht sie und gerät ins Schwärmen. Die Content Creatorin betont, dass sie so etwas zuvor noch nicht erlebt habe und ihr "dämliches Rumgelache" seitdem ständiger Begleiter sei. Trotz ihrer Euphorie möchte sie die Identität ihres neuen Partners schützen. "Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann behalte ich es am liebsten erst mal für mich, weil ich das irgendwie beschützen möchte", erklärt der Fitness-Fan seiner Gesprächspartnerin Paula Lambert (50).

Ihre vorherige Beziehung mit Raphael, einem Start-up-Unternehmer, hatte sie damals sehr schnell öffentlich gemacht. Dreieinhalb Jahre waren die beiden ein Paar, bevor die Liebe zerbrach. Im März wurden sie aber bei einem gemeinsamen Spaziergang gesichtet: "Die beiden sind nur durch das Belgische Viertel spaziert, wirkten sehr vertraut miteinander und er hat zum Beispiel auch seinen Arm um sie gelegt. Mehr ist aber nicht passiert", berichtete eine Leserin damals gegenüber Promiflash. Im Mai löste sie die Gerüchte über ein Liebes-Comeback jedoch auf und bestätigte: "Ja, ich bin single."

Anzeige Anzeige

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Influencerin

Anzeige Anzeige

Promiflash Sophia Thiel mit Raphael Birchner im März 2024

Anzeige Anzeige