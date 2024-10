Gina-Lisa Lohfink vor Gericht: Ihr Stiefvater verklagt sie

Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink (38) befindet sich aktuell in einem rechtlichen Konflikt mit ihrem Stiefvater. Die gebürtige Hessin erschien mit ihrem Anwalt am Amtsgericht Langen, um sich einer Klage ihres Stiefvaters zu stellen. In einem Interview bei "Vox Prominent" hatte die Blondine behauptet, zehn Jahre lang von ihm geschlagen worden zu sein. Ihr Stiefvater bestreitet die Dauer der Vorwürfe, gibt aber zu, dass es zu Übergriffen kam. "Er sagt aber, es waren nicht zehn Jahre, sondern ein kürzerer Zeitraum", erklärt Ginas Anwalt Burkhard Benecken im RTL-Interview. Nun fordert er von Gina-Lisa die Übernahme seiner Anwaltskosten, die durch seine Abmahnung gegen sie entstanden sind. Für die Influencerin nicht nachvollziehbar: "Ich wurde geschlagen, jetzt soll ich auch noch zahlen."

Gina-Lisa ist verärgert über den Prozess. "Immer wieder vor Gericht, das nervt mich auch. Ich hab auch etwas Besseres zu tun, als hier immer zum Gericht zu kommen. […] Ich will einfach nur meinen Frieden finden und meine Ruhe haben", erklärt sie dem Sender. Der Stiefvater der GNTM-Bekanntheit erschien nicht zu dem angesetzten Gerichtstermin. Sein Anwalt nahm den Termin jedoch wahr und verärgert mit seinem Auftreten die Gegenseite. "Wir sind erstaunt darüber, dass […] der Anwalt des Stiefvaters im Gerichtssaal fast hämisch lacht […]", sagt Gina-Lisas Anwalt. Immerhin gehe es um körperliche Gewalt.

Auch sonst läuft es für Gina-Lisa gerade nicht rund: Anfang September machte sie im Podcast "Blitzgewitter" das Ende ihrer Beziehung publik. "Ich bin solo", erklärte die 37-Jährige geknickt und ergänzte: "Man muss immer gut auf sich aufpassen. Ich bin immer zu nett und zu herzlich." Die Reality-Bekanntheit deutete an, dass ihre Ex-Freundin offenbar keine guten Absichten hatte.

Anzeige Anzeige

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, 2024 in Bad Oeynhausen

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

Anzeige Anzeige