In Gedenken an Richard Lugner: Seine Wachsfigur zieht um

In Gedenken an Richard Lugner (✝91) zieht seine Wachsfigur bei Madame Tussauds, pünktlich zu seinem Geburtstag, kurzfristig um. Die Wiener Berühmtheit hätte heute seinen 92. Geburtstag gefeiert. Fans des Baumeisters können die Figur nur heute in der Lugner City in Wien von 9:00 bis 21:00 Uhr begutachten. Richards Familie sagt gegenüber APA, ⁣dass die Fans sogar Fotos mit seiner Figur machen können: "Um die schönen Erinnerungen an ihn weiterleben zu lassen."

Im Normalfall findet man die Wachsfigur des Entertainers bei Madame Tussauds im Wiener Prater. Enthüllt wurde die Figur 2019 in seiner Anwesenheit. Richard schien damals sehr begeistert von seiner eigenen Figur gewesen zu sein. "Ich habe in meinem Leben viel erreicht, aber das ist etwas ganz Besonderes. Ich sehe keinen Unterschied zwischen mir und der Figur", sagte er damals bei der Enthüllung. Das Outfit des Abbildes erinnert an seine Auftritte am Opernball: Es besteht aus einem Zylinder, einem Frack und dazu passenden schwarzen Lackschuhen.

Im Gegensatz zu den Fans verbringt die Familie von Richard das Gedenken an den Verwandten laut APA "im Stillen, abseits der Öffentlichkeit". Im August verstarb er in seiner Villa in Wien-Döbling. Zuletzt ging es dem Entertainer nicht gut, da er sich kurze Zeit vorher einer Herzoperation unterziehen musste. In der Vergangenheit besiegte er außerdem Prostata- und Hautkrebs. Trotz seiner mehrfachen Operationen nahm er noch an Events teil und wirkte laut Mein Bezirk stets glücklich.

Getty Images Priscilla Presley mit Richard Lugner, Wiener Opernball 2024

Getty Images Richard Lugner, TV-Star

