Kicker Erling Haaland feiert neuen Tor-Rekord mit Baby-Jubel

Der norwegische Fußballstar Erling Haaland (24) spielte gestern sein 36. Länderspiel für die norwegische Nationalelf und konnte sich gleich doppelt freuen! Mit zwei der drei Tore, die die Mannschaft zum Nations-League-Sieg gegen Slowenien führten, war Erling nicht nur Man-of-the-Match, sondern brach im gleichen Atemzug noch einen Rekord. Mit insgesamt 34 Länderspieltoren ist der Stürmer nun Rekordtorschütze der Norweger.

Dass er nun den mittlerweile verstorbenen Fußballer Jørgen Juve auf der Rangliste ablöst, feierte der Blondschopf mit einem ulkigen Torjubel, der gleichzeitig Fragen aufwirft. Erling steckt sich auf einem Schnappschuss, den er auf Instagram mit seinen Fans teilte, den Fußball unter sein Trikot, sodass es scheint, als sei er schwanger. Dazu steckt er sich den Daumen in den Mund und nuckelt. In die Bildbeschreibung postete er ein Baby-Emoji sowie einen Pfeil mit der Unterschrift "soon", kommentierte diesen Auftritt jedoch nicht weiter. Wird der Fußballprofi also womöglich bald Vater?

Falls sein Rekord-Jubel nicht nur ein Scherz, sondern eine versteckte Botschaft sein sollte, hieße das, dass der 24-Jährige seinen ersten Nachwuchs erwartet. Der Profisportler und seine Freundin Isabel Haugseng Johansen wuchsen gemeinsam in Bryne, einer Kleinstadt an der Nordseeküste im Süden Norwegens, auf. In ihrer Kindheit und Jugend spielten beide für den örtlichen Fußballverein und hatten gemeinsame Freunde. Im November 2022 wurde das Paar dann erstmals bei einem gemeinsamen Urlaub von The Sun erwischt. Schon vorher wurde die hübsche Norwegerin bei seinen Spielen auf der Tribüne mit seiner Familie gesichtet.

Getty Images Erling Haaland im August 2023

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

