Molly-Mae Hague hatte nach Bambis Geburt einen Zusammenbruch

Als Molly-Mae Hague (25) und ihr damaliger Partner Tommy Fury (25) Anfang des Jahres Eltern wurden, hatten sie es wohl alles andere als leicht. In einem neuen YouTube-Video gesteht die ehemalige Love Island-Teilnehmerin, dass sie "keine Ahnung" vom Elternsein gehabt habe und die ersten Wochen "die Hölle" gewesen seien. "Wir hatten einen Zusammenbruch", offenbart Molly-Mae und gibt zu, dass sie und Tommy versucht hätten, alles gemeinsam zu machen, was letztendlich zu großem Stress geführt habe.

In dem Video, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester Zoe im Auto aufnahm, spricht Molly-Mae auch über Bambis ersten Tag in der Kita, der nicht wie geplant verlaufen sei. Nach kurzen Schnupperstunden sei der längere Aufenthalt für Bambi eine Überforderung gewesen. "Als ich sie abholte, war sie extrem verstört. Etwas fühlte sich nicht richtig an", berichtet die TV-Bekanntheit besorgt. Da sie nicht auf die Kita angewiesen sei, habe Molly-Mae entschieden, ihre Tochter vorerst zu Hause zu behalten.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der Reality-Show "Love Island" kennen und waren fünf Jahre lang ein Paar, bis sie sich im August trennten. Seitdem zieht die Influencerin ihre Tochter allein groß, erhält aber Unterstützung von ihrer Familie und ihren Freunden. Rückblickend reflektiert sie über die Fehler der Anfangszeit: "Jetzt läuft es mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, dass wir alles zusammen gemacht haben. Man braucht auch mal Abstand." Ihre Schwester Zoe stimmt zu, dass es wichtig sei, sich als Eltern aufzuteilen, um besser mit den Herausforderungen des Alltags umgehen zu können.

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, September 2024

