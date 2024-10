Nach "It Ends With Us": Weiterer Hoover-Roman verfilmt

Eine weitere Verfilmung der Bestseller-Autorin Colleen Hoover kommt in die deutschen Kinos: Wie Universal nun bekannt gegeben hat, wird der Film zum Roman "Reminders of Him – Für immer ein Teil von dir" pünktlich zum Valentinstag am 12. Februar 2026 starten. Zwar sind bislang weder die Regie noch die Besetzung enthüllt worden, doch nach dem Erfolg der Hoover-Adaption It Ends With Us – Nur noch ein einziges Mal mit Blake Lively (37) in der Hauptrolle sind die Erwartungen des Publikums entsprechend hoch.

Gemeinsam mit der Produzentin Lauren Levine, die durch den Film "Brücke nach Terabithia" bekannt wurde, hat die Autorin Colleen selbst das Drehbuch zu "Für immer ein Teil von dir" verfasst. Die Geschichte handelt von Kenna Rowan, einer jungen Mutter, die nach einer fünfjährigen Haftstrafe in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Sie sehnt sich danach, ihre vierjährige Tochter in die Arme zu schließen, wird dabei jedoch mit der feindseligen Haltung der Stadtbewohner und der Familie ihres verstorbenen Partners konfrontiert. In diesem schwierigen Umfeld findet sie überraschend Unterstützung bei Ledger Ward, einem lokalen Barbesitzer und Freund ihres verblichenen Lebensgefährten.

Während sich Fans der Autorin über die neue Verfilmung freuen werden, steht noch immer die Frage einer Fortsetzung von "Nur noch ein einziges Mal" im Raum. Mit dem Buch "It Starts with Us – Nur noch einmal und für immer" existiert zwar eine literarische Vorlage, doch derzeit gibt es dazu keine konkreten Ankündigungen. Berichte über einen angeblichen Streit zwischen Hauptdarstellerin Blake und Regisseur Justin Baldoni (40) lassen die Fortsetzung fraglich erscheinen.

Blake Lively im August 2024

Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

