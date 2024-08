Deutet Blake Lively hier Differenzen mit Justin Baldoni an?

Blake Lively (36) hat zugegeben, dass es kreative Differenzen bezüglich der Musikauswahl in ihrem neuen Film It Ends With Us gab. Bezieht sie sich hier auf ihren Schauspielkollegen? Vor wenigen Tagen sprach die Schauspielerin im Interview mit Hits Radio UK indirekt über die Gerüchte um einen Streit mit Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40). "Sie haben mich angefleht, ‘Cherry’ von Lana Del Rey aus dem Film zu nehmen", erzählte die frühere "Gossip Girl"-Darstellerin kryptisch. Auf wen genau sie sich bezogen hat, behielt sie allerdings weiterhin für sich.

Die Gattin von Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds (47) erklärte im Interview dann weiter, dass der Song für eine Szene vorgesehen war, in der ihre Figur Lily Bloom sich noch in einer guten Phase mit Ryle, gespielt von Justin, befindet. Sie betonte, dass erst mit dem Auftritt von Atlas, verkörpert von Brandon Sklenar, die emotionale Schwere eintrete. Die Schauspielerin schilderte, dass das Eintreffen von Atlas eine Mischung aus Spannung und Schmerz in Lilys Leben bringe. "Du kannst tief in jemanden verliebt sein, aber wenn diese andere Person auftaucht, ist dein Inneres ein Chaos", fügte Blake hinzu, was ihre Motivation hinter der Songauswahl verdeutlicht.

Die Enthüllung von Blake kommt zu einem Zeitpunkt, an dem bereits viele über ein angespanntes Verhältnis zwischen ihr und dem ehemaligen "Jane the Virgin"-Star während der Dreharbeiten spekulieren. Die beiden wurden bei der Premiere des Films nicht gemeinsam fotografiert und sind bislang nicht gemeinsam vor die Presse getreten. Ein kürzlich aufgetauchtes Fan-Video soll sie sogar streitend am Filmset zeigen. Laut TMZ schuf Justin eine "extrem schwierige" Arbeitsumgebung und ließ Blake sich wegen ihres After-Baby-Bodys unwohl fühlen.

Sony Pictures Justin Baldoni als Ryle und Blake Lively als Lily in "It Ends With Us"

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

