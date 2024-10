Nach Polizeieinsatz: Premiere wegen Pietro Lombardi abgesagt

Distanzieren sich nun die ersten Partner von Pietro Lombardi (32)? Der Sänger steht aktuell schweren Vorwürfen gegenüber. In der Nacht zum 7. Oktober musste die Polizei zu Pietro und Laura Maria Rypas (28) Villa ausrücken, weil der Verdacht auf häusliche Gewalt im Raum stand und bisher wohl immer noch steht. Die Skandalnachrichten erreichen natürlich auch diverse Vertragspartner des dreifachen Vaters – unter anderem Amazon Prime. Ab dem 31. Oktober sollte Pietro nämlich eigentlich Teil der neuen Show "Licht aus" sein. Die Premiere der Serie sollte am 30. Oktober Premiere feiern. Daraus wird nun aber nichts, wie aus einer Mail hervorgeht, die Bild vorliegt. "Nach langer Prüfung und Abwägung haben wir uns schweren Herzens dafür entscheiden müssen, die Premiere zu 'Licht aus' am 30. Oktober in Berlin abzusagen. Angesichts der aktuellen medialen Lage ist es uns ein Anliegen, sowohl die Show als auch alle Teilnehmenden vor negativem Echo oder fehlgeleitetem Fokus in der Berichterstattung zu bewahren", heißt es. Laut Insider-Informationen des Newsportals sei der Vorfall rund um Pietro Grund für die kurzfristige Absage.

Aktuell ist Pietro bei DSDS zu sehen. Auch RTL hat sich bisher zweimal zu den Gewaltvorwürfen geäußert und für den Musiker ausgesprochen. "RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die heutige DSDS-Sendung wird nach aktuellem Stand bis auf Weiteres wie geplant ausgestrahlt", hieß es am vergangenen Mittwochvormittag. Bisher haben die aktuellen Negativ-Schlagzeilen noch keine Auswirkungen auf den Jurorenplatz des 32-Jährigen.

Auch Pietro und Laura haben sich schon zu den Vorwürfen geäußert. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern", schrieb das verlobte Paar auf Instagram und fügte hinzu: "Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau." Pietros Anwalt betonte zudem, dass sein Mandant keine Gewalt auf seine Partnerin ausgeübt habe und es lediglich zu beidseitigen Beleidigungen kam.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

