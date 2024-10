Nicht mehr Gigi? Auf ihn hat Julia Römmelt ein Auge geworfen

Vor wenigen Monaten deutete noch alles auf eine Romanze mit Gigi Birofio (25) hin – inzwischen scheint sich Julia Römmelt (30) aber nach anderen Männern umzugucken. Eine Gelegenheit dazu könnte sie am kommenden Wochenende bekommen – die Blondine wird da nämlich bei einem MMA-Kampf unter den Zuschauern seien. "Ich stehe auf starke Männer, Kämpfer [...] finde ich schon sexy. Vielleicht frage ich einfach Max Coga nach einem Date, der ist ja auch Kämpfer und kämpft am Samstag. Mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück", plaudert Julia im Gespräch mit RTL.

Was auch immer zwischen ihr und dem Realitystar war – im Moment ist die 30-Jährige single. "Die Suche läuft eigentlich gar nicht. Zumindest nicht speziell. Natürlich wünsche ich mir einen Partner, der zu mir passt, aber das kommt von ganz alleine", zeigt sie sich aber optimistisch. Schon in der Vergangenheit machte die Twitch-Bekanntheit deutlich, dass sie an lockeren Dates sowieso kein Interesse mehr habe. "Mein nächstes Date wird mein Ehemann – Punkt!", verkündete sie auf Threads. Vielleicht sollte sie diesen Vorsatz bei einem ersten Gespräch mit dem MMA-Star Max aber noch nicht erwähnen.

Was die Sportart angeht, könnten die beiden tatsächlich ganz gut zusammenpassen – auch Julia stand schon einmal in einem öffentlichen Ring. Im vergangenen Jahr kämpfte sie bei Fame Fighting gegen Sima Milena. Die beiden Frauen lieferten sich einen spannenden Schlagabtausch – letztendlich konnte sich Julia aber durchsetzen. Nach dem Kampf zeigte die Siegerin ihren Sportsgeist. "Wir gehen beide als Siegerin aus dem Ring, wer so kurzfristig antritt", lobte sie ihre Gegnerin, da diese spontan als Ersatz einsprang.

