Deshalb datet das Playmate Julia Römmelt keine Fußballer

Julia Römmelt (30) weiß ganz genau, was sie in Sachen Dating nicht möchte! Das Playmate kann sich auf keinen Fall vorstellen, eine Beziehung mit einem Fußballer zu führen. Im Interview mit RTL erklärt die Influencerin und ehemalige Fame Fighting-Kämpferin, welchen Grund das hat: "Ich halte ja eigentlich gar nichts von Vorurteilen und bin ja auch eine richtige Stadion-Maus, liebe Fußball. Allerdings ist es ja so, dass ich es ja selbst immer wieder sehe, dass vergebene Fußballer einen auf Instagram anschreiben. Daher will ich einfach keine Fußballer daten."

Trotzdem schließt Julia es nicht aus, einen Sportler zu daten. Ende des vergangenen Jahres betonte die Influencerin am Rande eines Kampfsportevents im Interview mit dem Sender, dass sie auf muskulöse Männer stehe. "Ob mir bei Oktagon mein Traummann über den Weg läuft, weiß ich nicht", fragte sie sich und fügte hinzu: "Kann aber gut sein, denn ich stehe auf starke Männer, Kämpfer und finde das schon sexy."

In der Vergangenheit machte Julia schon das ein oder andere Mal mit ihrem Liebesleben von sich reden. Anfang 2023 machte sie beispielsweise publik, dass sie mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten Marcellino Kremers zusammen ist. Über das Ende dieser Liebe ist allerdings nicht viel bekannt. Im Sommer 2024 sorgte sie dann mit Gerüchten für Schlagzeilen: Angeblich soll zwischen ihr und dem Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio (25) etwas gelaufen sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / juliaroemmelt Julia Römmelt, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio und Julia Römmelt, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige