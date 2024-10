"The Big Bang Theory"-Spin-off bekommt vertraute Gesichter

Vergangenes Jahr wurde ein weiteres Spin-off der beliebten TV-Show The Big Bang Theory angekündigt. Danach wurde es eher still um das Projekt – bis jetzt! Wie Deadline berichtet, sollen Kevin Sussman (53), Lauren Lapkus (39) und Brian Posehn, die in ihren Rollen als Stuart, Denise und Bert bereits zum Cast der Originalserie gehörten und Fans begeisterten, Verträge mit der Fernsehproduktionsfirma Warner Bros. Television unterzeichnet haben. Das deutet darauf hin, dass die drei Schauspieler die Hauptrollen übernehmen, was die Gerüchte anheizt, dass es hauptsächlich um Stuarts Comicbuchladen gehen könnte.

Ähnlich wie bei "The Big Bang Theory", das mit Jim Parsons (51) als Sheldon, Johnny Galeckis (49) als Leonard und Kaley Cuocos (38) als Penny begann, wird auch das Spin-off zwei männliche und eine weibliche Hauptrolle haben – und Kevin, Lauren und Brian wären dafür perfekt geeignet. Weitere Details sind bis dato nicht bekannt. Mehrere Quellen betonen jedoch, das Projekt des dritten Ablegers der Serie befinde sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und habe noch kein grünes Licht bekommen, da derzeit noch am Drehbuch gearbeitet werde. Wann Zuschauer mit der neuen Show rechnen können, bleibt also abzuwarten.

"The Big Bang Theory" drehte sich um die zwei brillanten, jedoch sozial eher unbeholfenen Physiker Leonard und Sheldon, die in einer WG gegenüber von Penny wohnten. Zu dem Trio gesellten sich außerdem der jüdische Ingenieur Howard und der indische Astrophysiker Raj, sowie zu einem späteren Zeitpunkt Sheldons Freundin Amy und Howards Freundin Bernadette hinzu. Die US-amerikanische Sitcom feiert weltweiten Erfolg – weswegen 2017 das erste Spin-off Young Sheldon herausgebracht wurde, in dem es um die junge Version des beliebten Physikers geht. Wenig später gab es einen weiteren Ableger der Originalserie: "Georgie & Mandy's First Marriage", in dem die Geschichte von Sheldons Eltern thematisiert wird.

Getty Images Johnny Galecki, Jim Parsons und Kaley Cuoco im Mai 2019

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

