Daniel Craig findet viele seiner Sexszenen "schrecklich"

Daniel Craig (56) hat in seiner Karriere schon einige intime Szenen gedreht – aber viele davon sind ihm heute offenbar unangenehm. Auf der Promo-Tour für seinen neusten Film "Queer" gesteht der Schauspieler laut Daily Mail: "Ich habe einige schreckliche Liebesszenen in meiner Karriere gedreht. Sie sind da draußen zu sehen." Welche er genau meint, lässt er offen. Auf die Liebesszenen in "Queer" scheint der Brite aber stolz zu sein. "Sex ist wundervoll, chaotisch und kompliziert, und hoffentlich haben wir es geschafft, das auf die Leinwand zu bringen, denn das ist es, was im Schlafzimmer passiert", betont der Hollywoodstar.

Welche Sexszenen genau ihm mittlerweile unangenehm sind, verrät der 56-Jährige nicht. Unter anderem landete er aber mit Lea Seydoux, Monica Belluci und Eva Green (44) in drei Teilen der "James Bond"-Filme und mit Sienna Miller (42) in "Layer Cake" im Bett. Außerdem drehte er mit Rachel Weisz (54) für den Thriller "Dream House" ein paar romantische Szenen. Bei den beiden hat es offensichtlich am Set gefunkt: Nach den Dreharbeiten im Jahr 2010 kamen Daniel und die Golden-Globe-Gewinnerin zusammen und sind seither unzertrennlich.

Seit Juni 2011 sind Daniel und Rachel verheiratet und gelten als eines der Traumpaare Hollywoods. Die beiden teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern auch die Leidenschaft für anspruchsvolle Filmprojekte. Daniel, der durch seine Rolle als James Bond weltweite Berühmtheit erlangte, schätzt es, sich künstlerisch immer wieder neu zu entdecken. "Ich habe keinen festen Karriereplan. Man muss dem Herzen folgen und sich von dem leiten lassen", sagt er bei seiner aktuellen Promo-Tour über seine Auswahl an Filmprojekten.

Getty Images Daniel Craig, Schauspieler

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

