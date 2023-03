Diese Promis besuchten bereits Taylor Swifts Tour-Spektakel!

Auf ihre bekannten Freunde kann sie zählen! Taylor Swift (33) startete vor Kurzem ihre langersehnte "The Eras Tour" und überraschte ihre Fans mit einem Tour-Konzept, welches über drei Stunden einnimmt und mehr als 40 Songs enthält. Auch ihre Looks im Rahmen der Konzertreihe sind wohl keine Enttäuschung und mit jedem ihrer Outfits versucht die "Bad Blood"-Interpretin eine ihrer musikalischen Ären darzustellen. Das wollen anscheinend auch andere Promis sehen: Diese Stars ließen sich Taylors Tour-Spektakel nicht entgehen!

Via TikTok und Instagram outen sich wohl so einige bekannte Gesichter als Swifties, wie Taylor ihre Fans bezeichnet. Emma Stone (34) feierte auf einem der bisherigen "The Eras Tour"-Auftritte ausgelassen mit Freunden zu Songs wie "Love Story" oder "The Man". Die Schauspielerin Laura Dern (56), welche sogar in Taylors "Bejeweled"-Musikvideo zu sehen ist, unterstützte die Musikerin vor Ort mit ihren Kids. Auch der Football-Spieler JJ Watt (33) und dessen Frau Kealia, Taylors langjährige Freundin Cara Delevingne (30) sowie Hayley Williams (34) tanzten ausgelassen auf einem der bisherigen Konzerte.

Letztere performt mit Paramore sogar als Vorband für Taylors Tour. Wann beziehungsweise ob die "Anti-Hero"-Interpretin mit ihrer Konzertreihe nach Deutschland kommt, steht derzeit noch nicht fest. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die entsprechenden Tickets sehr schnell vom Markt sein werden. In den USA verkauften sich die Karten für ihre "The Eras Tour" in Rekordzeiten.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Taylor Swift und Hayley Williams im Jahr 2010

