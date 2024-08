Mauricio Umansky genießt zweiten Urlaub mit Freundin Nikita

Mauricio Umansky (54) und seine neue Freundin Nikita Kahn schweben im Liebesglück! Ihre Zeit zu zweit wollen der Immobilienmakler und die Nachwuchsschauspielerin offenbar in vollen Zügen genießen. Nach ihrem romantischen Urlaub auf Mykonos verbringen sie ihre Tage nun in Mexiko. Das zeigen neue Fotos, die People vorliegen. Auf den Schnappschüssen spazieren die Turteltauben nebeneinander am Strand der Riviera Nayarit. In schwarz-weißen Badehosen präsentiert Mauricio seinen stählernen Oberkörper. Auch Nikita kann mithalten: Die ukrainische Beauty zeigt ihr Sixpack in einem bunten Bikini.

Vor Nikita war Mauricio 27 Jahre lang mit Kyle Richards (55) verheiratet. Was die Real Housewives of Beverly Hills-Bekannheit wohl über die Urlaubsfotos ihres Ex-Partners denkt? Gegenüber Page Six verriet Kyles Schwester Kathy Hilton (65) vor wenigen Tagen, dass die 55-Jährige die neue Beziehung von Mauricio erst mal verdauen muss. "Ich glaube, es war ganz schön hart für sie, als sie davon erfahren hat."

Nach dem Paarurlaub auf Mykonos genießen Mauricio und Nikita nun ihre Zeit in Mexiko. Doch kann sich der Unternehmer diese Urlaube überhaupt noch leisten? Wie Daily vor wenigen Tagen berichtete, soll der 54-Jährige rund 30.000 Euro unbezahlte Steuerschulden für die Jahre 2022 und 2023 haben. Zudem muss der Unternehmer gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Kyle umgerechnet 6.000 Euro an die Steuerbehörde des Staates Kalifornien zahlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Anzeige Anzeige

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Urlaubsfotos von Mauricio und Nikita? Toll. Sie sehen sehr glücklich zusammen aus. Na ja. Ich bin mir noch unschlüssig, was die beiden angeht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de