Nach Alkohol-Unfall: Katie Price hat den Führerschein zurück

Katie Price (46) wurde in den vergangenen Jahren mehrfach die Fahrerlaubnis entzogen – so auch Ende 2021, nachdem sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer gesessen und einen Unfall verursacht hatte. Doch wie Fotos zeigen, die The Sun vorliegen, feiert der Realitystar jetzt wohl sein Comeback hinter dem Steuer: Auf den Aufnahmen ist die Britin in einem roten Mietwagen unterwegs, während sie einige Einkäufe erledigt. Es scheint also, als habe sie ihren Führerschein nach drei Jahren wieder in den Händen.

Die fehlende Fahrerlaubnis hielt Katie in der Vergangenheit jedoch nicht davon ab, trotzdem Auto zu fahren. Im Sommer 2023 wurde sie erneut ohne Lappen erwischt. Doch damit nicht genug: Sie saß auch noch hinter dem Steuer eines nicht versicherten Wagens. Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Nissan Elgrand und die 46-Jährige musste sich im März dieses Jahres vor Gericht verantworten. Dort wurde sie schuldig gesprochen und erhielt eine Geldstrafe von umgerechnet rund 1.050 Euro.

Der Unfall, der sie ihren Führerschein erneut kostete, ereignete sich im September 2021. Katies Pkw überschlug sich auf einer Landstraße im Westen von Sussex, woraufhin sie im Krankenhaus behandelt wurde. Wie das englische Blatt berichtete, sei es dazu gekommen, nachdem sich das Busenwunder nach einer Party mit ihren Freunden auf den Weg gemacht hatte, um weitere Drogen zu beschaffen. Nach dem Crash begab sie sich in eine Entzugsklinik und meldete sich danach auf YouTube zu Wort. "Ich hätte jemanden umbringen oder jemanden verletzen können", gestand sie sich ein und fügte hinzu: "Ich habe mich hinter das Steuer des Autos gesetzt. Ich bedaure es."

Instagram / katieprice Katie Price im September 2024

MEGA Katie Price' Auto nach dem Unfall

