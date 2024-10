Nach Polizeieinsatz: Jetzt verteidigt Jannik Kontalis Pietro

Nach einem Polizeieinsatz in der Villa von Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28) wurde der Sänger mit häuslicher Gewalt in Verbindung gebracht. Nun stellt sich aber sein Kumpel Jannik Kontalis auf seine Seite und betont, an seine Unschuld zu glauben. "Ich kenne Pietro jetzt seit fast drei Jahren und er war tatsächlich einer der wenigen, der auch in meinen dunkelsten Zeiten an meiner Seite stand [...]. Pietro ist ein wahrer Bruder. Ich bin euch ehrlich, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er so etwas machen würde", verdeutlicht der Realitystar in seiner Instagram-Story.

Darüber hinaus appelliert er an seine Follower, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen – insbesondere wegen des Nachwuchses des DSDS-Jurors. "Niemand weiß bis jetzt, was passiert ist, außer die beiden. Und bitte vergesst nicht, da ist ein Kind, was mittlerweile alles bei vollem Bewusstsein mitbekommt und verarbeiten muss", erklärt Jannik. Er finde es schlimm, dass viele so tun, als hätten sie genaue Kenntnis über die Situation zwischen Pietro und Laura – dem sei schließlich nicht so. "Solange man nicht weiß, was passiert ist, sollte man einfach abwarten und zum Schutz der Kinder nicht unnötigen Hass verbreiten", stellt der einstige Make Love, Fake Love-Kandidat klar.

Damit schließt sich Jannik der Meinung von Pietro und Laura an, die sich nur wenige Stunden nach Bekanntwerden des Polizeieinsatzes in den sozialen Medien meldeten. "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau", hieß es in ihrem Statement. Sie würden verstehen, dass die Öffentlichkeit viele Fragen habe, jedoch handle es sich um falsche Berichterstattung. "Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird", erläuterte das Paar.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

