Süß: Paul Mescal und Gracie Abrams turteln in New York City

Zwar ist die Beziehung von Paul Mescal (28) und Gracie Abrams (25) noch nicht offiziell bestätigt, verstecken tun sie ihre Liebe aber trotzdem nicht. Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Schauspieler und die Sängerin bei einem gemeinsamen Ausflug in New York City: Auf den Aufnahmen spazieren die zwei Händchen haltend sowie Arm in Arm durch die Straßen der amerikanischen Stadt. Doch damit nicht genug: Der "All of Us Strangers"-Star gibt seiner Begleitung sogar einen liebevollen Kuss auf die Stirn.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das angebliche Paar so vertraut in der Öffentlichkeit zeigt. Erst vergangenen Monat wurden Paul und Gracie gemeinsam im Londoner Stadtteil Soho gesichtet. Währenddessen konnten die zwei die Hände nicht voneinander lassen, wie Schnappschüsse zeigten, die ebenfalls durch das britische Medium veröffentlicht wurden. Der 28-Jährige hatte liebevoll einen Arm um die "Close To You"-Interpretin gelegt, während sie wie verliebte Teenager herumalberten.

Es bleibt also abzuwarten, ob die beiden ihre vermeintlich aufblühende Romanze demnächst offiziell machen. Im August gewährte jedoch ein Insider gegenüber People bereits einen kleinen Einblick in das Verhältnis von Paul und Gracie: Dieser sprach zwar nicht von einer Beziehung, erklärte jedoch, sie befänden sich "noch in einem frühen Stadium". Den Bildern nach zu urteilen, scheint sich dies langsam, aber sicher zu etwas Ernsterem zu entwickeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Gracie Abrams im September 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige