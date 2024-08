Doppel-Date: Paul Mescal stellt Gracie seinen Freunden vor

Paul Mescal (28) hat seine neue Partnerin schon seinem engsten Kreis vorgestellt! Auf neuen Fotos, die Daily Mail vorliegen, besucht der irische Schauspieler gemeinsam mit seiner Freundin Gracie Abrams (24) das All Points East Festival in London. Begleitet wurden sie von seiner besten Freundin Daisy Edgar-Jones und deren Partner Ben Seed. Die vier genossen die Festivalstimmung und feierten in lässigen Looks ausgelassen zu den Klängen der Musik.

Gracie, die Tochter des berühmten "Star Wars"-Regisseurs J.J. Abrams, und Paul wirkten unzertrennlich, als sie Arm in Arm das Festival verließen. Das frisch verliebte Paar war zuvor erstmals im Juni zusammen gesichtet worden. Mittlerweile werden sie regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit abgelichtet, was viele dazu veranlasst, sie als Hollywoods nächstes Power-Paar zu betiteln. Allerdings bestätigten bislang weder Paul noch Gracie die Beziehung offiziell.

Daisy machte in der Vergangenheit bereits deutlich, wie eng Paul und sie befreundet seien. In einem Interview mit Variety schwärmte sie über die Verbindung zu ihrem ehemaligen Co-Star. Die beiden Schauspieler lernten sich 2019 am Set von "Normal People" kennen. Daisy nannte Paul einen ihrer "lebenslangen besten Freunde" und fügte hinzu: "Er ist ein unglaublich bodenständiger Mensch und ich denke, ich bin es auch, also ist es schön, diese Bezugspunkte zu haben."

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones im Januar 2020 in Pasadena

