Umgang mit Krebs: Sarah Ferguson ist begeistert von Kate

Sarah Ferguson (64) schwärmt von Prinzessin Kate (42). Im Interview mit "This Morning" kommentierte die Ex-Frau von Prinz Andrew (64) das Video der Princess of Wales, in welchem sie bekannt gab, ihre Krebstherapie fürs Erste abgeschlossen zu haben. "Das Video, das die Prinzessin gemacht hat, war einfach unglaublich. Ich meine, ich war so gerührt. Es war wunderschön", erklärte die Herzogin of York begeistert. Sie empfinde es als außergewöhnlich, wie die Mutter von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) mit ihrer Erkrankung umgegangen sei. "Sie zeigt der Welt, was es wirklich bedeutet, sich um sich selbst zu kümmern und sich selbst zu lieben, um anderen zu helfen, und ich denke, das ist außergewöhnlich, was sie getan hat", fügte Sarah abschließend über die Frau von Prinz William (42) hinzu.

Im Interview sprach Sarah aber auch über ihre persönliche Situation: Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert und sie befindet sich noch immer in Behandlung. Die Nachricht der Diagnose habe Sarah zum Nachdenken angeregt. Die 64-Jährige gestand, dass es "der Antrieb" gewesen sei, der ihr Leben gerettet habe. Ende Juni des vergangenen Jahres war der Krebs entdeckt worden, anschließend habe sich Sarah direkt einer Operation unterzogen, wie The Sun damals berichtete. Die Krankheit sei bei der zweifachen Mutter glücklicherweise frühzeitig erkannt worden. Trotzdem machte Sarah deutlich: "Es war eine schwierige Zeit, und ich bin noch nicht über den Berg."

Für Sarah gibt es allerdings auch tolle Neuigkeiten: Vor wenigen Tagen gab der britische Königspalast eine schöne Nachricht bekannt: Ihre Tochter Prinzessin Beatrice (36) erwartet ihr zweites Baby. Für Sarah ist es bereits Enkelkind Nummer vier. Beatrice hat schon eine Tochter namens Sienna (3), Prinzessin Eugenie (34) die Söhne August (3) und Ernest (1).

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und ihrem Enkelkind Sienna Mapelli Mozzi, 2024

Anzeige Anzeige