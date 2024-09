Emotionales Video: Prinzessin Kate beendet Chemotherapie

Prinzessin Kate (42) meldet sich mit einem seltenen Update zu ihrer Gesundheit zu Wort. Auf ihrem offiziellen Instagram-Account veröffentlicht die Frau von Prinz William (42) jetzt ein Video und teilt eine Neuigkeit im Bezug auf ihre Krebserkrankung. "Der Sommer neigt sich dem Ende zu und ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin, dass ich meine Chemotherapie endlich abgeschlossen habe", erklärt die dreifache Mutter offen und ehrlich. Außerdem fügt sie hinzu: "Die vergangenen neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart." Diese Zeit sei "komplex, beängstigend und unvorhersehbar" gewesen.

Auch in Zukunft stehe die Gesundheit für Kate an erster Stelle. "Ich konzentriere mich jetzt darauf, alles zu tun, was ich kann, um krebsfrei zu bleiben", verdeutlicht die 42-Jährige und betont zudem: "Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung noch lang und ich muss jeden Tag so nehmen, wie er kommt." Sie blicke aber mit "Hoffnung und Wertschätzung des Lebens" in die Zukunft.

Kate machte ihre Krebserkrankung vor einigen Monaten öffentlich. Ende März wandte sie sich mit einer emotionalen Videobotschaft an die Royal-Fans. Nachdem sie sich einer Operation im Bauchbereich unterzogen hatte, erklärte sie im Netz: "Die OP war erfolgreich, obwohl bei den Tests nach der OP herausgefunden wurde, dass da doch Krebs war."

Getty Images Prinzessin Kate im Januar 2023

Getty Images Prinzessin Kate, Wimbledon Championship 2023

