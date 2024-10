Wie läuft es für Julia Beautx und Co. bei "7 vs. Wild"?

In der aktuellen Staffel der Reality-Survival-Show 7 vs. Wild kämpfen sieben Abenteurer gegen die harten Bedingungen des neuseeländischen Winters. Zu den diesjährigen Teilnehmern gehören Schauspielerin Julia Beautx (25), Musiker Joey Kelly (51), Sachbuchautor Joe Vogel sowie Internetstars wie Flying Uwe (37), Let’s Hugo, Selfiesandra, und Stefan Hinkelmann, bekannt vom YouTube-Kanal Survival Deutschland. Sie wurden zu Beginn der Staffel von Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) am Wrack eines Flugzeugs ausgesetzt und vor die Wahl gestellt, ob sie das Abenteuer allein bestreiten oder als Team zusammenarbeiten wollen. Bisher versucht die Gruppe, die Herausforderung gemeinsam zu meistern. Doch wie lange wird das noch so bleiben?

Obwohl die extremen Wetterverhältnisse bereits deutliche Spuren hinterlassen, weigern sich selbst gesundheitlich angeschlagene Kandidaten, die Show freiwillig zu verlassen. Julia hat mit körperlichen Beschwerden wie Übelkeit zu kämpfen und auch Selfiesandra berichtet von Fiebergefühl und Unterleibsschmerzen. Zusätzlich belastet die Gruppe derzeit ein Führungsdilemma: Survival-Experte Joe hat von Beginn an die Führung übernommen, was Stefan direkt sauer aufstieß. Er möchte das Lager der Gruppe an eine vermeintlich besser geeignete Stelle in der Nähe eines Waldes verlegen, um Ressourcen wie Feuerholz direkt verfügbar zu haben. Joe und Joey werfen ihm jedoch vor, dass er nur eine Show machen wolle und damit die Sicherheit der Gruppe gefährde.

Diese zwischenmenschlichen Spannungen kommen in der vierten Staffel von "7 vs. Wild" als ganz neue Herausforderung zum allgemeinen Survival-Kampf unter Extrembedingungen hinzu. In den vergangenen Staffeln waren die Kandidaten stets allein oder maximal zu zweit in der Wildnis unterwegs. Aus diesem Grund war zu Beginn noch eine gewisse Erleichterung spürbar, nicht auf sich allein gestellt zu sein. Doch die Teamkomponente bringt nicht nur Vorteile mit sich, da Beziehungen in derartigen Extremsituationen immer stärkeren Schwankungen unterworfen sind. Bislang hat aber noch keiner der Kandidaten das Feld räumen müssen.

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Biologe und Sachbuchautor

Getty Images Joey Kelly, Musiker

