Erste Details: Ist neue Staffel "7 vs. Wild" härter denn je?

Im Herbst geht die vierte Staffel 7 vs. Wild an den Start. Nachdem erst vor Kurzem die diesjährigen Kandidaten des Survival-Formates bekannt gegeben wurden, dürfen die sich nun auch selbst zu Wort melden. So schildert unter anderem der Experte Joe Vogel, der in diesem Jahr antritt, in einem TikTok-Video seine Eindrücke. Schnell wird klar: In dieser Staffel wird es richtig hart für die Teilnehmer. "Ich sage es ganz offen: Das ist die bisher härteste Staffel. Die absolut irrsinnigste Situation, die man sich vorstellen kann. [...] Es war lebensgefährlich und das ist kein Werbeversprechen", erzählt der Profi. Sogar für ihn sei dieses Erlebnis "der nackte Kampf ums Überleben" gewesen.

Aber wenn die Survivalshow schon für den Experten hart war, wie sind dann die Influencer, die dabei sind, klargekommen? Eine davon ist Julia Beautx (25). Der Webstar hat auf seinen Kanälen sonst eher wenig mit Outdoor oder Wildnis zu tun – bei Julia geht es eher um Beauty und Lifestyle. Entsprechend herausfordernd war ihre Teilnahme bei "7 vs. Wild", wie sie ebenfalls bei TikTok offenbarte. "Es war unglaublich viel krasser, intensiver und schlimmer, als ich es gedacht habe", meint die YouTuberin. Auch wenn sie sich zuvor mit den vergangenen Staffeln beschäftigt habe, habe sie das nicht auf das vorbereiten können, was sie erlebte. Wie Julias Abenteuer aussieht, konnte sie noch nicht verraten. "Ihr werdet sehr, sehr viel Mitleid mit mir haben, wenn ihr diese Staffel seht", versprach sie ihren Fans.

Die Fans werden sich allerdings noch ein wenig gedulden müssen, bis sie erfahren, was den Teilnehmern dieses Jahr widerfahren ist. Allerdings teaserte auch schon Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) an, dass diese Staffel die anderen übertreffen soll. "Diese Staffel, Staffel vier, wird mit Abstand die härteste, die es je gab", betonte er im Ankündigungsvideo bei YouTube. Die Fans haben auch schon ihre Theorien, was diesmal anders ist. So kam bereits die Vermutung auf, dass "7 vs. Wild" eine sogenannte Manhunt, also eine Art Menschenjagd, wird. Dabei geht es nicht nur darum, in der Wildnis zu überleben, sondern auch erfolgreich vor einem Team aus Jägern zu fliehen. Bestätigt ist das aber nicht.

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Instagram / juliabeautx Julia Beautx, YouTuberin

