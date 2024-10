Cardi B feiert 32. Geburtstag ohne ihren Noch-Ehemann Offset

Cardi B (32) feierte ihren 32. Geburtstag am Samstagabend in Manhattan und gab ordentlich Gas. Die private Party, die sie als "Bardi in the City" betitelte, war ein ausgelassenes Fest, bei dem die Sängerin mit ihrem aufreizenden, rückenfreien Jumpsuit definitiv im Mittelpunkt stand. Besonders auffällig war allerdings, dass ihr Ehemann, der Rapper Offset (32), an diesem Abend nicht zugegen war. Die Abwesenheit des Musikers an dem Ehrentag seiner Ex deutet darauf hin, dass es den beiden dieses Mal ernst zu sein scheint mit der Trennung. Fotos, die TMZ veröffentlichte, zeigen Einblicke in den feuchtfröhlichen Abend.

Cardis Schwester Hennessy Carolina ließ sich die wilde Party allerdings nicht entgehen – sie feierte gemeinsam mit der "Bodak Yellow"-Interpretin durch die Nacht. Cardi selbst übernahm zeitweise die Rolle der Barkeeperin und verteilte großzügig Shots an die Gäste. "Kostenlose Shots für alle auf dem Floor!", rief sie gut gelaunt.

Erst vor wenigen Wochen brachte Cardi das dritte gemeinsame Kind des On-off-Paares zur Welt. Die Geburt ihrer zweiten Tochter scheint die Wogen jedoch nicht geglättet zu haben. "Ich danke dir für meine Kinder. Alle drei, ich bereue keins von ihnen. Aber ich bereue dich", erklärte sie Ende September in einem Instagram-Live. Offset soll mehrere Affären während der Beziehung gehabt haben. "Nichts überrascht mich mehr. Du hast alles gemacht, also ist es mir wirklich egal", betonte Cardi. Anfang August wurde bekannt, dass die Musikerin die Scheidung von dem 32-Jährigen einreichte.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

