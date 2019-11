Charlotte Roches (41) Liebe bekommt ein Gesicht! Seit zwölf Jahren ist die Moderatorin mit Martin Keß verheiratet – und genauso lange hielt sie ihn von der Öffentlichkeit fern. Neben seinem Namen kannten die Fans nur seine Stimme: "PAARDIOLOGIE" heißt der Podcast der beiden, in dem sie über ihre Beziehung sprechen. Doch jetzt ist Schluss mit der Geheimniskrämerei: Zum ersten Mal präsentierte Charlotte ihren Gatten im Netz!

Auf Instagram teilte die Schauspielerin nun die ersten Pärchenfotos und zeigte ihren Liebsten in ihrer Story. "Es ist raus, ihr Lieben und Liebinnen. Martin hat es nicht mehr im Dunkeln ausgehalten. This is the face of meine große Liebe des Lebens und die bessere Hälfte von 'PAARDIOLOGIE'", schrieb die 41-Jährige. Zuvor hatte sie das Gesicht ihres Mannes auf ihren gemeinsamen Social-Media-Bildern stets hinter Gegenständen verborgen oder unkenntlich gemacht.

Nicht nur in ihrem Podcast macht Charlotte ihr Eheleben zum Thema. In der Vergangenheit sprach die Produzentin auch schon mit RTL darüber, dass sie ihren Ehemann betrogen habe. "Wenn du damit nicht aufhören kannst, dann muss ich dich verlassen – obwohl ich dich liebe!", habe der Unternehmer sie damals vor die Wahl gestellt.

Instagram / chailatte_roche Martin Keß

Facebook / https://www.instagram.com/chailatte_roche/?hl=en Charlotte Roche und Martin Keß

Instagram / chailatte_roche Charlotte Roche und ihr Mann Martin Keß

