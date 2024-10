Chloe Madeley war bereits vor ihrem Ehe-Aus sehr unglücklich

Chloe Madeley (37) hat über den herzzerreißenden Moment gesprochen, als sie entschied, ihre Ehe mit dem ehemaligen Rugbyspieler James Haskell (39) zu beenden. "Ich schwöre, ich erinnere mich an den Tag, die Uhrzeit, das Wetter, unsere Outfits, wo wir waren – ich sagte einfach: 'Ich glaube nicht, dass wir das noch weitermachen sollten', und meinte es wirklich so", erzählt die britische Fitnesstrainerin in dem Podcast "So Wrong It's Right". Auch wenn es in der Beziehung schon länger kriselte, kam die Trennung für Chloe überraschend: "Ich glaube, ich wusste, dass ich wirklich unglücklich war, und ich glaube, er wusste, dass er auch unglücklich war. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns beiden jemals vorausgesehen hat, dass wir uns trennen würden."

Trotz des Endes ihrer fünfjährigen Ehe leben sie weiterhin zusammen, um ihre einjährige Tochter Bodhi gemeinsam zu erziehen. Und das scheint nach der Trennung auch besser zu funktionieren. "Wir verstehen uns besser, jetzt, wo wir keine romantische Ebene mehr miteinander haben", betonte Chloe in der Talkshow "Loose Woman" im Januar.

Nach der Trennung machte die 37-Jährige zunächst eine schwere Zeit durch und hatte sogar mit psychischen Problemen zu kämpfen. "Ich hatte noch nie zuvor eine Depression und offensichtlich war es situationsbedingt", erklärte sie im Mai im Interview mit OK!. Das Ehe-Aus sei "verdammt schrecklich" für sie gewesen.

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

James Watkins / BACKGRID James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

