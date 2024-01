Deswegen wohnen Chloe Madeley und ihr Ex James noch zusammen

Da herrscht offenbar kein böses Blut! Seit September gehen Chloe Madeley (36) und James Haskell (38) nach ihrer fünfjährigen Ehe getrennte Wege. Der Realitystar und der Rugby-Spieler sind Eltern einer Tochter – der kleinen Bodhi. Für sie versuchen die beiden ein gutes Verhältnis zu pflegen und verbrachten sogar die Weihnachtsfeiertage zusammen. Der Sportler wohnt sogar noch bei seiner Ex. Chloe verrät nun, wie sie und James das hinbekommen!

"James reist sehr viel. Er ist nur zwei Nächte in der Woche zu Hause, sodass wir beide unseren Raum haben", erklärt die 36-Jährige gegenüber OK!. Dabei haben die beiden wohl auch eine Art Abmachung getroffen. "Wenn er nach Hause kommt, bin ich erschöpft nach fünf Nächten mit einem schreienden Baby. Also kann ich dann schlafen und er übernimmt die Nacht und den Morgen", erklärt Chloe.

Für die stolze Familienmama sei es auch wichtig gewesen, dass sie Weihnachten zusammen als Familie verbringen. "Ich möchte, dass Bodhi ein Gefühl von Familie und Beisammensein an Weihnachten hat und es ist wichtig für mich und James, das zu gewährleisten", führt Chloe weiter aus. Sie wünsche sich für die Kleine sogar ein Geschwisterchen.

Chloe Madeley, James Haskell und ihre Tochter, 2022

Chloe Madeley mit ihrer Nähe, Oktober 2023

James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

