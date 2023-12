Chloe Madeley und ihr Ex James feiern Weihnachten zusammen!

Sie wollen offenbar noch weiter zusammenhalten! Im September ist die Ehe von Chloe Madeley (36) und James Haskell (38) nach fünf Jahren zerbrochen. Der Realitystar und der Rugbyspieler sind Eltern der kleinen Bodhi – für ihre Tochter wollen sie weiterhin ein gutes Verhältnis pflegen. Deswegen genossen die beiden im vergangenen Monat auch noch ein harmonisches Dinner. Und Chloe und James werden sogar die Weihnachtstage zusammen verbringen!

Schon bald steht das zweite Weihnachtsfest mit ihrer gemeinsamen Tochter an. "Ich habe bereits alle Erwachsenen in unserer Familie für den Nussknacker gebucht. Wir verbringen Weihnachten alle zusammen, und James wird dabei sein", erklärte Chloe Heat. Sie und ihr Ex seien so gut aufeinander zu sprechen, dass er sogar in der zweiten Staffel ihrer Reality-TV-Show "Chloe Madeley: A Family Affair" vorkommen soll: "Es wird sich zwar hauptsächlich um mich drehen, aber es werden trotzdem alle involviert sein, [meine] Eltern und James, weil wir uns sehr gut verstehen."

In ihrem Trennungsstatement hatten die beiden bereits klargestellt, dass sie für ihren Nachwuchs zusammenarbeiten wollen. "Unser einziger Fokus liegt jetzt auf unserer wunderschönen Tochter. Wir werden weiterhin gemeinsam Eltern sein, mit nichts als Liebe", hatten die Ex-Partner gegenüber The Sun betont.

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im August 2019

Instagram / jameshaskell James Haskell und Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi im August 2022

