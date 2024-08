Chloe Madeley fällt das Co-Parenting mit Ex manchmal schwer

Chloe Madeley (37) und James Haskell (39) verkündeten vergangenen Herbst das Ende ihrer fünfjährigen Ehe. Die beiden sind Eltern der zweijährigen Bodhi. Nun gesteht die Britin gegenüber Closer, dass das Co-Parenting nicht immer einfach ist. "Wir haben einen Weg gefunden, es zu schaffen, aber es ist nicht immer toll. Wir haben es manchmal wirklich schwer", gibt die Reality-TV-Darstellerin offen zu. Trotz der Strapazen versucht das Ex-Paar für seine Tochter an einem Strang zu ziehen: "Aber James und ich sind bei all unseren Meinungsverschiedenheiten fest entschlossen, Bodhi nicht zu einer Waffe zu machen oder sie als Verhandlungsinstrument zu benutzen."

Bei Streitereien bemühen sich Chloe und James, diese nicht vor der gemeinsamen Tochter auszutragen: "Wir haben vielleicht manchmal einen kleinen Ausbruch, aber immer weit weg von Bodhi." Tage, an denen es nicht so gut zwischen den beiden läuft, versuchen sie hinter sich zu lassen – "wenn nötig auch mit zusammengebissenen Zähnen". Trotz der "schwierigen Phasen" gibt es auch viele Tage, an denen sie wie "sehr gute Freunde" sein können.

Erst vor wenigen Monaten sprach Chloe offen über die schwere Zeit, die sie nach der Trennung von James durchmachte. "Ich hatte noch nie zuvor eine Depression und offensichtlich war es situationsbedingt", berichtete sie im Gespräch mit OK!. Zudem ging sie näher auf die Auswirkungen ihrer psychischen Verfassung ein: "Ich habe nicht verstanden, dass Menschen mit Depressionen wirklich nicht können, wenn sie sagen: 'Ich kann nicht'. Freunde meinten: 'Komm doch mal zum Essen vorbei', aber ich konnte nicht. Ich konnte nicht einmal auf E-Mails antworten."

Anzeige Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter Bodhi

Anzeige Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hattet ihr gedacht, dass das Co-Parenting so eine große Herausforderung für Chloe und James darstellt? Ja, absolut. Die Erziehung eines Kindes trotz Trennung ist nun mal schwer. Nein, ich hätte gedacht, das funktioniert bei ihnen ohne große Probleme. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de