Chloe Madeley und Ex verstehen sich jetzt besser denn je!

Chloe Madeley (36) und James Haskells (38) Verhältnis zueinander ist wieder richtig gut. Im vergangenen September gaben der Realitystar und der ehemalige Rugbyspieler bekannt, dass sie sich nach fünf Jahren Ehe getrennt haben. Für ihre gemeinsame Tochter halten die beiden aber fest zusammen – und wohnen sogar Monate später immer noch in einem gemeinsamen Haus! Als Paar funktionieren Chloe und James nicht mehr – als Freunde aber umso besser!

"Wir verstehen uns besser, jetzt wo wir keine romantische Ebene mehr miteinander haben", stellt Chloe in der Talkshow "Loose Woman" klar. Ihr Ex und sie würden sich sehr respektieren: "Nur auf eine andere Art und Weise. Nicht auf eine 'Wir können verheiratet sein'-Art, sondern auf eine 'Wir können Freunde sein'-Art und wir können gemeinsam Eltern sein." Ihre kleine Tochter stehe für beide immer an erster Stelle. Eine Reunion als Liebespaar sei aber dennoch vollkommen ausgeschlossen.

Nach dem Ehe-Aus geht es auch Chloe persönlich viel besser. "Ich bin glücklicher als je zuvor, ich bin voller Energie, ich fühle mich, als hätte ich jeden Tag Raketentreibstoff", schwärmt sie. Auch der Rest der Familie sei mit der neuen Situation sehr glücklich: "Wir sind tolle Freunde, James ist der beste Vater, Bodhi ist ein glückliches Mädchen. Er ist ein glücklicher Kerl und wir sind phänomenal gut als Eltern."

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley im Januar 2024

