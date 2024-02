Chloe Madeley muss mit Tochter Bodhi (1) ins Krankenhaus

Chloe Madeley (36) muss schlimme Stunden durchmachen. Die Fitness-Influencerin und ihr Noch-Mann James Haskell (38) sind vor etwa eineinhalb Jahren zum ersten Mal Eltern geworden: Ihre Tochter Bodhi Rae Georgia hatte Anfang August 2022 das Licht der Welt erblickt und hält sie seither auf Trab. Doch nun teilt die Britin besorgniserregende Nachrichten mit ihren Fans: Chloe ist mit der kleinen Bodhi im Krankenhaus.

Am Samstagabend musste die 36-Jährige mit ihrem Kind in die Klinik fahren, berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie mit der Einjährigen auf einem Krankenbett liegt. "Sie hatte Kehlkopfdiphtherie – beängstigend und beunruhigend", erklärt Chloe. Die Ärzte haben ihrem Töchterchen aber schnell helfen können und sie sei bereits auf dem besten Weg der Besserung: "Bodhi geht es jetzt absolut gut."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Sportlerin solche Sorgen um Bodhi machen muss. Bereits Anfang vergangenen Jahres hatte Chloe ihren Spross wegen eines Grippevirus innerhalb einer Woche zweimal in die Klinik gebracht. Schlimme Tage für die damalige Neu-Mama. "Ich möchte allen Müttern da draußen [...] sagen, dass ich euch bewundere. Dass ihr echte Superhelden seid. Dass ihr mich in Erstaunen versetzt", hatte sie damals im Netz deutlich gemacht.

Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley mit ihrer Tochter Bodhi

Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley und ihre Tochter, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de