So gut geht es Chloe Madeley ein Jahr nach ihrer Trennung

Chloe Madeley (37) hat ein Jahr nach ihrer Trennung von James Haskell (39) beschlossen, ihr eigenes Glück in den Vordergrund zu stellen. Die 37-jährige Fitnesstrainerin und Social-Media-Bekanntheit, die 2018 den ehemaligen Rugby-Profi James heiratete und vier Jahre später die gemeinsame Tochter Bodhi zur Welt brachte, fühlt sich nun stärker und zufriedener als je zuvor. Ihre Ehe geriet ins Wanken, als Spannungen und Konflikte in ihrer ITV-Realityshow "Chloe Madeley: A Family Affair" offenbart wurden. Laut einer ihr nahestehenden Quelle hat Chloe erkannt, dass die Trennung der richtige Schritt war, um ihr Leben neu zu ordnen und sich auf sich selbst zu konzentrieren. "Es ist deutlich zu sehen, dass sie sich in einer wirklich positiven Situation befindet", betonte der Insider gegenüber Ok!.

Chloe genießt ihr Leben nach der Trennung offenbar in vollen Zügen. "Sie weiß, dass die Trennung für beide das Richtige war, und sie kann jetzt endlich das tun, was sie schon immer tun wollte", fasste der Informant zudem zusammen. Sie sei in der Zeit nach dem Liebes-Aus außerdem "geheilt und gewachsen". Unter anderem konnte sie auch beruflich einige Erfolge erzielen: Ihr Coaching-Unternehmen sei inzwischen sehr erfolgreich.

Im Oktober 2023 gaben Chloe und James das Ende ihrer Ehe in der Öffentlichkeit bekannt. "James und ich haben einvernehmlich beschlossen, uns Ende September 2023 zu trennen", verkündete die Influencerin gegenüber The Sun. Die ständigen Spekulationen in den Medien über den Zustand ihrer Ehe setzten das Paar zusätzlich unter Druck. Sie führten dazu, dass sie ihre Trennung früher bekannt gaben als ursprünglich geplant. Über die Gründe für diese schwiegen die beiden zu diesem Zeitpunkt allerdings.

James Watkins / BACKGRID James Haskell und Chloe Madeley im März 2022

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley im Januar 2020

