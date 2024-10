Während Haft: P. Diddy fordert die Freigabe von Beweisen

P. Diddy (54) wartet aktuell im Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn, New York, auf seinen Prozess. Der Rapper wurde vergangenen Monat festgenommen, nachdem er unter anderem wegen Erpressung, Menschenhandel und Förderung der Prostitution angeklagt wurde. Mirror liegt ein Antrag seitens P. Diddy vor, aus dem hervorgeht, dass das Team des Musikers Einsicht in alle beschlagnahmten Materialien und Beweise fordert. Bei einer Razzia im März dieses Jahres wurden in der Wohnung des "I'll Be Missing You"-Interpreten mehrere Terabytes an elektronischem Material, darunter Telefone, Laptops, Tablets, Festplatten und Cloud-Konten von Diddy und Dritten, zur Überprüfung eingesammelt.

Die Anforderung der Beweise seitens P. Diddy hat natürlich einen ganz bestimmten Grund, wie die Anwälte des Rappers erklären: "Die rechtzeitige Vorlage dieser Materialien ist entscheidend für die Fähigkeit von Mr. Combs, seine Verteidigung vorzubereiten." Das ist allerdings nicht die einzige Forderung, die die Juristen bisher stellten. Vor wenigen Tagen reichte P. Diddys Anwalt, Alexander A.E. Shapiro, Unterlagen beim Gericht ein, aus denen hervorging, dass das Team des 54-Jährigen Berufung eingelegt habe, um eine vorläufige Freilassung vor dem Prozess zu fordern.

P. Diddys Festnahme und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe haben die Öffentlichkeit erschüttert. Laut einem 14-seitigen Bericht der Staatsanwaltschaft steht der Rapper unter Verdacht, über Jahrzehnte Frauen bedroht und misshandelt zu haben, um seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen und seinen Ruf zu schützen. Die Anschuldigungen umfassen auch die sexuelle Ausbeutung von 120 Opfern, darunter 25 Kinder. Seine Anwälte bestreiten die Vorwürfe vehement und betonen, dass P. Diddy sowohl jede Schuld als auch die Anklagen strikt zurückweist.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / diddy P. Diddy, Musiker