Harrison Ford plaudert über gescheiterte Karriere als Koch

Harrison Ford (82) hat kürzlich in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" eine überraschende Anekdote aus seiner Vergangenheit erzählt. Im Gespräch mit Moderator Jimmy Kimmel (56) enthüllte der Hollywoodstar, dass er vor seiner Schauspielkarriere eine kurze Zeit als Koch gearbeitet habe. Er berichtete, dass er in einem Krankenhaus angestellt war und glaubte, sich dort auch ohne Vorerfahrungen in der Küche behaupten zu können. "Mein erster Job war, dass ich in einem Krankenhaus gekocht habe. Ich weiß nicht, was ich ihnen erzählt habe, aber sie gaben mir ein Messer und ein Bündel Karotten und ich schnitt mir innerhalb von Sekunden einen Teil meines Fingers ab", gestand der Indiana Jones-Star und witzelte: "Aber die Abteilung, in der man sich den Finger wieder annähen lassen konnte, war gleich am Ende des Flurs." Direkt danach sei er gefeuert worden.

Der Schauspieler erzählte weiter, dass er vor seinem Durchbruch in der Filmindustrie noch zahlreiche andere Gelegenheitsjobs hatte, darunter eine Anstellung auf einer Yacht eines Bankiers aus Chicago. Dort wurde von ihm nicht viel kochtechnisches Geschick verlangt, da der Besitzer eher auf teure Fleischstücke als auf kulinarische Finesse Wert legte. "Er wusste nicht viel über das Kochen, aber er war ein netter Kerl", erinnerte sich Harrison und ergänzte: "Alles, was ich tun musste, war, wirklich teures Fleisch zu kaufen, da er der Erbe einer Fleischverpackungsfirma war." Trotz dieser Erfahrungen fand er letztendlich seine Berufung in der Schauspielerei und wurde mit Rollen in Filmen wie Star Wars, "Indiana Jones" und "Blade Runner" weltberühmt.

Privat ist Harrison Vater von fünf Kindern. Mit seiner ersten Frau Mary Marquardt, mit der er von 1964 bis 1979 verheiratet war, hat er die Söhne Ben und Willard. Aus seiner Ehe mit der 2015 verstorbenen Melissa Mathison stammen sein Sohn Malcolm und seine Tochter Georgia. Zudem zieht er zusammen mit seiner heutigen Ehefrau Calista Flockhart (59) deren adoptierten Sohn Liam groß. In einem Interview mit Esquire im Mai 2023 gab Harrison zu, dass es nicht immer einfach war, Karriere und Familie zu vereinbaren. "Wenn ich weniger erfolgreich gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich ein besserer Vater", gestand er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Dezember 2022

Anzeige Anzeige