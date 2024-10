Keine Tourneen mehr: So hält sich Peter Maffay beschäftigt

Im Juli dieses Jahres gab Peter Maffay (75) in Leipzig das letzte Stadion-Konzert seiner Karriere. Doch wie verbringt der Sänger seine Zeit heute ohne die große Bühne? Er genießt nun jede freie Sekunde mit seiner Familie, vor allem seiner kleinen Tochter Anouk und seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer (37). Im Gespräch mit Bild deutet er an, dass er es bereue, wichtige Meilensteine verpasst zu haben. In dieser Hinsicht will Peter sich bessern: "Anouk kommt nächstes Jahr in die Schule, dann würde ich das verpassen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen."

Zu seinem jüngsten Spross hat der Künstler eine ganz besondere Verbindung und möchte noch möglichst viele schöne Momente mit ihm erleben – und das hoffentlich noch für eine lange Zeit. Für den "Tabaluga"-Star steht fest: "Ich möchte den Abiturball meiner Tochter unbedingt noch erleben!" Hinsichtlich der Zukunft gesteht Peter ehrlich, dass er sich seines Alters schmerzlich bewusst ist: "Es wäre eine Illusion anzunehmen, dass die geistige und körperliche Dynamik für mich unbegrenzt bestehen bleibt."

Obwohl der Star in diesem Jahr seine letzte Show in einem Stadion spielte, hatte er auch einen kleinen Trost für seine zahlreichen Fans in der Reserve. Zu seinem 75. Geburtstag am 30. August erschien nämlich seine sehr persönliche Dokumentation "maffay." Darin thematisierte er seine Karriere inklusive der Abschiedstournee sowie auch sein Leben. Neben den schönen Momenten bekamen Zuschauer jedoch auch Einblicke in Peters persönliche Schicksalsschläge.

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

Getty Images Peter Maffay bei "The Voice of Germany" 2022

