Doku zum 75. Geburtstag: Peter Maffay gibt private Einblicke

Heute feiert eine der größten Musiklegenden Deutschlands seinen 75. Geburtstag – Peter Maffay! Zu diesem Anlass dürfen sich die Fans des Sängers über eine besondere Überraschung freuen: Am Tag seines Ehrentages – dem 30. August – erscheint die intime Dokumentation "maffay." über seine Karriere und sein Leben. Darin bekommen Zuschauer Einblicke hinter die Kulissen seiner Abschiedstournee, die im Juli dieses Jahres zu Ende ging. Außerdem werden in dem Film Peters Privatleben, persönliche Schicksalsschläge und Herausforderungen beleuchtet.

Der "Ich Wollte Nie Erwachsen Sein"-Interpret plant, sich zukünftig auf vereinzelte Auftritte und Festivals zu beschränken, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Diese Entscheidung erklärt er ebenfalls in der Dokumentation: "Ich bin ein später Papa. Ich habe ein ganz kleines Zeitfenster und ich will das ganz intensiv ausfüllen." Seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (37) berichtet, dass Peter durch ihre gemeinsame Tochter Anouk einfühlsamer geworden sei und sich sein Fokus stark auf die Familie verlagert habe. Die Dokumentation, die am 30. August um 22:20 Uhr im Ersten läuft, bringt aber auch intime Einblicke in Maffays Vergangenheit ans Licht, darunter seine Probleme mit Alkohol und die Belastungen durch seinen Ehrgeiz und Perfektionismus.

Aber nicht nur Peter und seine Familie kommen in dem Film zu Wort, sondern auch andere Prominente. So wie beispielsweise Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68). Der Politiker lobt den Tabaluga-Erfinder in den höchsten Tönen: "Was ich sehr schätze an ihm, ist, dass ihm der Erfolg nie zu Kopf gestiegen ist. Er gehört zu den Künstlern, die das Bedürfnis haben, der Gesellschaft etwas zurückzugeben." Peter blickt auf eine erfolgreiche, mehrere Jahrzehnte lange Karriere zurück, die in den 70er-Jahren ihren Lauf genommen hatte. Im Laufe der Jahre wurde er zahlreiche Male ausgezeichnet, hatte 20 Nummer-eins-Alben und ist mit 50 Millionen verkauften Tonträgern der erfolgreichste deutsche Künstler. Zudem ist er sozial engagiert und hat eine eigene Charity-Organisation, die Peter-Maffay-Stiftung, und ist Schirmherr der Tabaluga-Stiftung.

Getty Images Peter Maffay und Hendrikje Balsmeyer im November 2023 in München

Getty Images Peter Maffay, März 2022

