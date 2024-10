Pamela Anderson spricht offen über ihre Depressionen

Die Schauspielerin Pamela Anderson (57) hat beim Zurich Film Festival eine überraschende Offenbarung gemacht. Der Ex-Baywatch-Star war in der Schweiz, um seinen neuen Film "The Last Showgirl" vorzustellen und den Golden Eye Award entgegenzunehmen. "Ich bin einfach froh, in diesem Moment hier zu sein, denn ich denke, ich leide seit ein paar Jahrzehnten an Depressionen", sagte Pamela und fügte hinzu, dass sie nie gedacht hätte, einmal eine solche Auszeichnung zu erhalten.

Ihre Rückkehr ins Rampenlicht begann mit der Dokumentation "Pamela, a Love Story" im Jahr 2023 sowie ihrer Autobiografie "Love Pamela". "Durch die Doku wurde ich wiederentdeckt. Ich wusste immer, dass ich zu mehr fähig bin", erklärte Pamela bei der Verleihung. Sie sprach auch über ihre Kindheit als "ungezogenes Kind" und wie ihr Großvater sie dazu ermutigte, groß zu träumen. "Er ließ mich erkennen, dass man nicht nur eine Erweiterung seiner Eltern oder der kleinen Stadt ist, in der man aufgewachsen ist", sagte sie.

Pamela wuchs in bescheidenen Verhältnissen in British Columbia auf und erinnerte sich: "Wenn man auf einer Insel aufwächst, verlassen die Leute sie nicht. Und wenn man geht, reden die Leute. Ich habe ihnen genug Material gegeben, um sich über mich lustig zu machen. Kostenlos." Ihre ersten Schritte als Schauspielerin waren nicht einfach. "Meine erste Szene war mit David Hasselhoff (72). Ich spielte Saxophon und er schaute auf meine Stirn. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte", erzählte sie schmunzelnd. Heute blickt sie auf ihre Erfahrungen zurück und schließt: "Ich hätte diese Rolle in 'The Last Showgirl' nicht spielen können, wenn ich nicht das Leben gehabt hätte, das ich hatte. Das war es wert."

Getty Images Dylan Lee Jagger, Pamela Anderson und Brandon Thomas Lee bei der Fashion Week in Kopenhagen, 2024

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin

