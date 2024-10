Denkt Harrison Ford (82) bereits über seinen Ruhestand nach?

Harrison Ford (82) hat erklärt, dass er keine Absichten hat, seine 60-jährige Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Der Hollywoodstar sagte bei der Premiere der zweiten Staffel der Serie "Shrinking" gegenüber dem Mirror, dass ihm die Arbeit den "essenziellen menschlichen Kontakt" biete, den er benötigt. Zudem bereite ihm der Job nach all den Jahren noch Freude: "Ich darf mit Leuten voller Talent und Erfahrung gemeinsam fantasieren. Es macht Spaß, mit diesen Menschen zu arbeiten."

Die zweite Staffel von "Shrinking", einer Serie, in der Harrison einen älteren Therapeuten mit Parkinson spielt, wird am 16. Oktober ihre ersten beiden Episoden auf dem Streaming-Dienst Apple TV+ ausstrahlen. Die Premiere der neuen Staffel fand kürzlich im Pacific Design Center in West Hollywood statt, wo der 82-Jährige in Begleitung seiner Frau, der Schauspielerin Calista Flockhart (59), erschien. Beide zeigten sich glücklich und posierten für die Kameras.

Harrison und Calista gelten als eines der beständigsten Paare in Hollywood. Mittlerweile sind die beiden schon 13 Jahre lang verheiratet. Dabei war es bei der "Ally McBeal"-Darstellerin keine Liebe auf den ersten Blick. Vor einigen Monaten im Interview mit The Sunday Times erinnerte sich Calista an die Anfänge ihrer Beziehung mit Harrison. Bei ihrer ersten Begegnung im Jahr 2002 war sie nicht sonderlich beeindruckt, da sie Filme wie "Star Wars" nicht gesehen hatte. "Mir war bewusst, wer Harrison Ford war, aber ich dachte nicht: 'Oh, das ist Indiana Jones.' Es war eher so: 'Das ist ein lasziver alter Mann und was macht er bei uns?'", gab die Schauspielerin zu.

Getty Images Harrison Ford, Schauspieler

Getty Images Harrison Ford und Calista Flockhart im Januar 2024 in Santa Monica

