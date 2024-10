Die "Harry Potter"-Serie kommt: Das ist bereits bekannt

Lange wurde darüber spekuliert, seit April 2023 haben Harry Potter-Fans die Gewissheit: Die zauberhafte Welt von J.K. Rowling (59) kehrt zurück – und zwar in Form einer neuen Serie auf dem US-amerikanischen Sender HBO und dem Streamingdienst Max. Geplant ist eine umfangreiche Neuverfilmung der sieben Bücher, pro Buch soll es eine Staffel geben. Auf diese Weise wollen die Filmemacher viele der ursprünglichen Buchdetails, die nicht in die Filme eingeflossen sind, vertiefend aufgreifen. Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie sollen voraussichtlich im April 2025 beginnen, der TV-Start ist für 2026 vorgesehen. Ob und wann die Serie nach Deutschland kommt, ist allerdings nicht bekannt.

Wie moviepilot berichtete, soll es eine komplett neue Besetzung geben. Dabei lege man Wert auf einen diverseren Cast, der auf Inklusivität setzt. Fans fragen sich, ob einige ehemalige Stars der Filmreihe in der Serie mitwirken werden. Zu einer möglichen Rückkehr äußerte sich auch Tom Felton (37), bekannt als Draco Malfoy. "Ich könnte mir vorstellen, meinen Vater Lucius Malfoy zu spielen", sagte er in einem Interview mit pedestrian. Auch James und Oliver Phelps, die die Weasley-Zwillinge spielten, bekundeten im Gespräch mit New York Post Interesse an Rollen in der Serie. Daniel Radcliffe (35) hingegen schloss einen Gastauftritt eher aus und bemerkte gegenüber Comic Book: "Ich wusste immer, dass die Bücher neu verfilmt werden würden, aber ein Gastauftritt meinerseits wäre wahrscheinlich seltsam."

Hinter den Kulissen wird eine hochkarätige Besetzung für die kreative Umsetzung der Serie sorgen: Francesca Gardiner, bekannt für ihre Arbeit an "Succession", wird als Showrunnerin agieren, während Mark Mylod, der bereits bei Game of Thrones Regie führte, die ersten Folgen inszenieren wird. Das verkündete die Ideengeberin J.K. Rowling im Juni 2024 auf X. Sie wird als ausführende Produzentin mitwirken, um sicherzustellen, dass die Serie dem Geist der Bücher treu bleibt. Außerdem kehrt Produzent David Heyman (63) zurück, der bereits bei der Filmreihe mitgewirkt hatte.

Die Serien-Ankündigung sorgte bei Fans und Kritikern für gemischte Reaktionen. Angesichts der relativ kurzen Zeitspanne seit dem letzten Film sprachen Kritiker von einer "Verzweiflungstat", um das Franchise weiter auszuschlachten. Die transfeindlichen Äußerungen von J.K. Rowling, die bei vielen Fans bereits zuor Unmut ausgelöst hatten, trugen zusätzlich zur Kontroverse bei.

Getty Images Der "Harry Potter"-Cast, Juli 2011

REX FEATURES LTD. Rupert Grint, J.K. Rowling, Daniel Radcliffe und Emma Watson 2001 bei der "Harry Potter"-Premiere

Getty Images J.K. Rowling, "Harry Potter"-Autorin