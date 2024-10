Emotional: Katja Krasavice zeigt erstmals Grab ihres Bruders

Katja Krasavice (28) zeigt sich von einer anderen Seite. Die erfolgreiche Rapperin, die normalerweise mit ihren anzüglichen Texten und freizügigen Bildern für Aufsehen sorgt, meldete sich auf Instagram mit einer persönlichen Angelegenheit zu Wort. Zum ersten Mal nahm sie ihre Fans mit auf die Reise in ihre Heimatstadt Teplitz in Tschechien, um das Grab ihres älteren Bruders Otto zu besuchen. "Seit 2007 will ich es nicht wahrhaben", schrieb die Blondine unter ein Video in ihrer Story, in dem sie sich zum Grab begibt.

Einige Stunden später meldete sie sich erneut bei ihren Fans und erklärte, wie schwer es für sie war, dies öffentlich zu teilen: "Vor 17 Jahren ist mein Bruder von uns gegangen und ich habe noch nie sein Grab gezeigt. Ich teile generell kaum 'was von meiner Familie." Mit Tränen in den Augen bedankte sie sich daraufhin bei ihren Fans für die positive Resonanz und die aufbauenden Worte, die sie ihr zukommen ließen: "Ich bin so dankbar, dass ich euch habe."

In ihrer 2020 veröffentlichten Autobiografie "Bitch Bibel" berichtet die Musikerin über die schwierigen Phasen ihres Lebens – von Mobbing bis hin zum Verlust ihrer beiden Brüder Max und Otto. Als sie gerade einmal acht Jahre alt war, erlag ihr damals 18-jähriger Bruder Max seiner Krebserkrankung. Wenige Jahre nach diesem schweren Schicksalsschlag musste sich die Rapperin von einem zweiten geliebten Familienmitglied verabschieden. Der damals 30-jährige Otto beging in einer Gefängniszelle Suizid.

Getty Images Katja Krasavice bei den Glamour Women of the Year Awards 2023

Getty Images Katja Krasavice im November 2023

